Основатель "Нехты" Роман Протасевич, задержанный в Минске, рассказал, кто, по его мнению, мог сдать его белорусским властям.

Об этом он рассказал на допросе, кадры которого опубликовал белорусский Гостелеканал ОНТ.

По его словам, у него был конфликт с человеком, у которого были связи с киберпартизанами, причастными к массовым лжеминированиям по всей Беларуси.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы.

Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!

Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причём массовыми", - рассказал Протасевич.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали 26-летнего Романа Протасевича. Этому предшествовала история с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту.

Как сообщалось, Лукашенко пригласил следователей "ЛДНР" задать вопросы Протасевичу.