Белорусский телеканал "ОНТ" выпустил фильм-расследование "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске".

В нем командующий ВВС Республики Беларусь Игорь Голуб заявил, что после информации о возможном минировании пилоты самолета принимали решение о посадке в столице страны 14 минут.

По словам Голуба, в момент принятия решения до госграницы Литвы лететь было две минуты. Однако пилот решил развернуться и лететь в Минск.

В фильме показали кадры с видеорегистраторов минской спецтехники, которая мчится в аэропорт.

Как сообщается в картине, для посадки борта аэропорт выделил отдельную полосу. Трап подали очень быстро, всего через минуту, а пассажиров стали выпускать уже через шесть минут.

Бомбу, о которой предупредили якобы террористы, искали с помощью специально обученных собак. После того как они всё обнюхали и ничего не нашли, пассажиров направили в терминал.

В фильме показали и письмо террористов, из-за которого экстренно посадили самолет.

"Страна" публиковала полную расшифровку записи переговоров минского авиадиспетчера Минска и пилота ирландской компании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс.

Мы также приводили подробности задержания Протасевича, которые стали известны уже 23 мая, по горячим следам событий.