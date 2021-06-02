Суд заочно арестовал бывшего главу правления Приватбанка Дубилета
Антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета.
Заседание транслировалось на YouTube-канале суда.
Дубилет подозревается в двух эпизодах растраты средств учреждения почти на 137 млн грн и 8,2 млрд грн. Он был взят под стражу заочно, так как сейчас проживает в Израиле.
Во время заседания суда адвокаты Дубилета хотели, чтобы тот каким-то образом принял участие в рассмотрении этого ходатайства и говорили, что их клиент не скрывается, а просто живет в другой стране.
Если Дубилет вернутся в Украину, то его задержат, но не сразу возьмут под стражу, а доставят в суд для избрания меры пресечения.
После заочного ареста Дубилета объявят в международный розыск средствами Интерпола.
Напомним, 23 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Дубилету в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.
В тот же день источники из окружения Дубилета сообщили "Стране" что экс-глава правления "Приватбанка" находится за пределами Украины.
Уже 29 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Дубилета в розыск. Следствию на тот момент якобы не удалось установить местоположение подозреваемого.
Позже его адвокат сообщил, что Дубилет имеет гражданство Израиля и проживает там.