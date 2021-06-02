Антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета.

Заседание транслировалось на YouTube-канале суда.

Дубилет подозревается в двух эпизодах растраты средств учреждения почти на 137 млн грн и 8,2 млрд грн. Он был взят под стражу заочно, так как сейчас проживает в Израиле.

Во время заседания суда адвокаты Дубилета хотели, чтобы тот каким-то образом принял участие в рассмотрении этого ходатайства и говорили, что их клиент не скрывается, а просто живет в другой стране.

Если Дубилет вернутся в Украину, то его задержат, но не сразу возьмут под стражу, а доставят в суд для избрания меры пресечения.

После заочного ареста Дубилета объявят в международный розыск средствами Интерпола.

Напомним, 23 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Дубилету в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

В тот же день источники из окружения Дубилета сообщили "Стране" что экс-глава правления "Приватбанка" находится за пределами Украины.

Уже 29 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Дубилета в розыск. Следствию на тот момент якобы не удалось установить местоположение подозреваемого.

Позже его адвокат сообщил, что Дубилет имеет гражданство Израиля и проживает там.