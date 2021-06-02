На белорусском телеканале "ОНТ" состоялась премьера фильма-расследования "Рейс Ryanair "Афины - Вильнюс": разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске". В нем показали письмо с угрозами. из-за которого борт с оппозиционером посадили в столице Беларуси.

Начался фильм с комментариев пассажиров рейса "Афины - Вильнюс". Они рассказали, что ничего необычного во время посадки а Афинах не происходило. Люди приехали в аэропорт, выпили кофе. Рейс стартовал с небольшим опозданием, но все остальное шло в штатном режиме. На борту предлагали безалкогольные напитки и спиртное.

Затем авторы привели письмо о минировании, которое пришло на почту аэропортов. Его отправители, представившись ХАМАСом, потребовали, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа, а Евросоюз отказался от поддержки Израиля в этой войне.

"Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая на рейсе FR4978. В самолет заложена бомба. Если вы не исполните наших требований, в Вильнюсе произойдет взрыв", - сказано в тексте.

Также на экране виден адрес отправителя и указывается, что почтовый сервис швейцарский.

Представитель авиации Беларуси сказал, что "мы не участники "Битвы экстрасенсов" - поэтому не могли без проверки догадаться, есть ли борту бомба или нет.

Затем в фильме включили переговоры пилотов, которые "Страна" уже публиковала.

Командующий ВВС РБ Игорь Голуб в интервью создателям картины рассказал, что пилоты самолета принимали решение о посадке 14 минут. В момент принятия решения до госграницы Литвы было две минуты лета. Однако пилот принял решение развернуться и лететь в Минск.

Что касается военного истребителя, сопровождавшего рейс, то в фильме сообщается, что Миг-29 был поднят в воздух исключительно для сопровождения, потому что пилот подал сигнал SOS.

Для посадки самолета была выделена отдельная полоса. Трап подали через минуту после приземления, а пассажиров стали выпускать через шесть минут.

Бомбу на борту искали с помощью служебных собак. После того, как они все обнюхали и ничего не нашли, пассажиров направили в терминал.

Во время этих событий Протасевич вызвал проводника кнопкой и стал нервничать, практически впал в истерику.

"Как в Минск? Куда в Минск?" - говорил он по-английски.

По словам пассажира рейса, проводник ответил Протасевичу, что это решение капитана. Оппозиционер схватился за голову и сказал, что ему нельзя в Минск, потому что его "там убьют".

Ранее "Страна" публиковала фрагмент видео с Протасевичем из минского СИЗО.

Мы также приводили слова секретаря украинского СНБО Алексея Данилова о том, что в ситуации с посадкой Ryanair есть "все признаки операции российских спецслужб".