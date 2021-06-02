Олигархов вычислят по четырем критериям. Появились подробности законопроекта Зеленского
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк раскрыл подробности законопроекта об олигархах, который внес в парламент президент Владимир Зеленский.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По нему олигархам признается тот, кто отвечает как минимум трем из четырех критериев:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем монополии;
- подтверждённая стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн грн).
Под участием в политической жизни понимается:
- Или должность: президент Украины, спикер Верховной Рады Украины и его замы, нардеп (то есть Порошенко подпадает), премьер-министр Украины и член правительства.
- Или занимает должность в руководящих органах политической партии, и/или финансирует деятельность партии и ее активность.
Тем, кто признан олигархом будет запрещено:
- финансировать партии,
- участвовать в большой приватизации,
- владеть СМИ.
При этом продать СМИ олигархах может только неким "добропорядочным" покупателям.
Напомним, ранее сообщалось, что закон об олигархах будет действовать 10 лет. На его основе создадут антитрастовый и антилоббистский законы.
Также спикер парламента сообщил, что текст законопроекта появится утром 3 июня.