Появились подробности закона об олигархах. Фото: "Страна"

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк раскрыл подробности законопроекта об олигархах, который внес в парламент президент Владимир Зеленский. 

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По нему олигархам признается тот, кто отвечает как минимум трем из четырех критериев:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем монополии;
  • подтверждённая стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн грн).

Под участием в политической жизни понимается:

  • Или должность: президент Украины, спикер Верховной Рады Украины и его замы, нардеп (то есть Порошенко подпадает), премьер-министр Украины и член правительства.
  • Или занимает должность в руководящих органах политической партии, и/или финансирует деятельность партии и ее активность.

Тем, кто признан олигархом будет запрещено:

  • финансировать партии,
  • участвовать в большой приватизации,
  • владеть СМИ.

При этом продать СМИ олигархах может только неким "добропорядочным" покупателям.

Пост Железняка в Телеграме

Пост Железняка в Телеграме

Напомним, ранее сообщалось, что закон об олигархах будет действовать 10 лет. На его основе создадут антитрастовый и антилоббистский законы.

Также спикер парламента сообщил, что текст законопроекта появится утром 3 июня

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