Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк раскрыл подробности законопроекта об олигархах, который внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По нему олигархам признается тот, кто отвечает как минимум трем из четырех критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

подтверждённая стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн грн).

Под участием в политической жизни понимается:

Или должность: президент Украины, спикер Верховной Рады Украины и его замы, нардеп (то есть Порошенко подпадает), премьер-министр Украины и член правительства.

Или занимает должность в руководящих органах политической партии, и/или финансирует деятельность партии и ее активность.

Тем, кто признан олигархом будет запрещено:

финансировать партии,

участвовать в большой приватизации,

владеть СМИ.

При этом продать СМИ олигархах может только неким "добропорядочным" покупателям.

Напомним, ранее сообщалось, что закон об олигархах будет действовать 10 лет. На его основе создадут антитрастовый и антилоббистский законы.

Также спикер парламента сообщил, что текст законопроекта появится утром 3 июня.