Китайская компания Huawei 2 июня официально презентовала собственную операционную систему Harmony 2.0 для смартфонов. Ранее эта ОС использовалась в умных телевизорах и гаджетах-аксессуарах.

Трансляция презентации прошла на странице разработчика в Фейсбуке и на его Ютуб-канале.

Слоган новой операционной системы: "Одно во всем, все в одном".

Директор по потребительскому сектору Huawei Юй Чэндун сообщил, что система позволит пользователям управлять одновременно несколькими устройствами. ОС обеспечит взаимодействие и совместную работу разных устройств дома, в офисе, автомобиле, при занятиях спортом, во время отдыха и развлечений.

Компания Huawei представила ОС Harmony в августе 2019 года. Разработчик допустил, что система может стать заменой ОС Android. По прогнозам компании, к концу 2021 года количество устройств, работающих на ее системе, достигнет 300 миллионов.

Как писала "Страна", о том, что Huawei представит свою альтернативную Android и iOS, стало известно на прошлой неделе, в конце мая.

Ранее мы рассказывали, что в феврале китайская компания представила новый смартфон Huawei Mate X2, который имеет гибкий дисплей.