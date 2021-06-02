Парламент принял закон, который регулирует вопрос передачи боеприпасов ВСУ, подлежащих утилизации, учреждениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по пулевой стрельбе или биатлону.

За законопроект "О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины" в среду на заседании Рады проголосовали 315 депутатов.

Согласно пояснительной записке закона, сегодня в Украине в структуре 66 детско-юношеских спортивных школ всех типов есть отделение пулевой стрельбы и в 19 спортивных школах - отделение биатлона. В целом по стране в отделениях пулевой стрельбы спортивных школ обучаются около 3 тысяч воспитанников и работают 107 штатных тренеров, а в отделениях биатлона, соответственно, около 1130 воспитанников и 44 штатных тренера.

Также в системе резервного спорта учится 49 учеников во Львовском и Херсонском высших училищах физической культуры и 15 учеников в Сумском областном лицее-интернате спортивного профиля. А в Государственном центре олимпийской подготовки по биатлону обеспечивается подготовка около 100 спортсменов национальной сборной.

Однако, как заявляют депутаты, невозможность налаживания собственного производства специальных спортивных патронов и малокалиберных патронов для спортивного оружия, а также крайне ограниченные бюджетные ресурсы для их закупки исключали возможность качественной подготовки спортсменов резервного спорта.

В то же время в перечень боеприпасов, подлежащих утилизации в 2017-2021 годах, утвержденный распоряжением Кабинета Министров от 18 августа 2017 года № 547-р, включены мелкокалиберные патроны диаметром 5,6 мм, которые используются в учебно-тренировочном процессе в спортивно-стрелковых тирах и на спортивных стрельбищах.

По новому закону, военные будут передавать такие боеприпасы детско-юношеским спортивным школам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, специализированным спортивным клубам для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса.

Напомним, недавно под Донецком нашли очередной схрон с боеприпасами, в котором находились почти 1,5 кило тротила, 2 000 патронов и гранаты.

Также мы писали, что в Мариуполе на заброшенном заводе найден схрон боеприпасов.