Полиция открыла уголовное производство в связи с гибелью школьника на водопаде Каменка, что в Стрыйском районе Львовской области. Мальчик поскользнулся на мокром камне, упал в воду и умер до прибытия спасателей и медиков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, информация о гибели ребенка поступила к ним 2 июня около 11:50.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отделения полиции № 3 Стрыйского районного управления полиции. Как установили правоохранители, к водопаду прибилы экскурсионная группа в составе 44 учеников одной из львовских школ, трое учителей и двух родителей. Во время фотосъемки один из школьников, 12-летний подросток залез на камни, поскользнулся и упал в воду.

К сожалению, врачам не удалось спасти мальчика - он скончался до приезда скорой. Тело ребенка направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В связи с трагедией в Государственном агентстве развития туризма призвали правоохранительные органы как можно быстрее расследовать причины гибели шестиклассника.

Глава агентства Марьяна Олеськив заявила, что часто подобные туры для школьников организуют не лицензированные туроператоры, а частные лица или самостоятельно родители и учителя.

"Соответственно нет ни страхования, ни профессионального сопровождения, включая подготовленных специалистов, которые могут оказать первую помощь, ни ответственных за то, что может случиться с детьми. Много достопримечательностей, которые являются потенциально опасными, не имеют соответствующих ограждений и знаков предупреждения о возможной опасности - а это первое, над чем должны работать общины и Национальные парки ", - считает Олеськив.

По ее словам, агентство рассчитывает на скорейшее принятие новой редакции закона Украины "О туризме" и формирование настоящего ответственного туристического рынка.

Ранее "Страна" писала, что в больницу после гибели мальчика попали его классный руководитель с сердечным приступом и учитель, пытавшийся реанимировать подростка. Последний получил переохлаждение.

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