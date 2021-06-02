Текст законопроекта о деолигархизации, который внес в Раду президент Владимир Зеленский, опубликуют утром в четверг, 3 июня.

Об этом рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире "5 канала".

"Действительно, этот законопроект зарегистрирован в стенах Верховной Рады. Завтра с утра текст будет на сайте, потому что процедурно он расписывается, идет на обнародование комитетам. И завтра все – и народные депутаты, и все граждане – смогут ознакомиться с текстом этого законопроекта", – сказал Разумков.

Напомним, Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект закона в среду и определил его как неотложный. Законопроект зарегистрирован под №5599.

Позже в пресс-службе Офиса президента рассказали, что срок его действия будет ограничен 10 годами. На его основе должны разработать антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Как сообщалось, Зеленский предложил разработать закон о статусе олигархов и ввести против них санкции еще в апреле.