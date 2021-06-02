Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что президент США Джо Байден намерен обсудить на встрече в Женеве с главой Кремля Владимиром Путиным кибербезопасность. Это связано с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS.

Псаки сказала об этом 2 июня на регулярном брифинге для журналистов. который транслировался в Фейсбуке Белого дома.

Комментируя тему кибербезопасности в связи с упомянутой атакой, Псаки сказала, что "это будет одним из вопросов, которые президент обсудит с президентом Путиным на встреча, которая пройдет через две недели".

Соединенные Штаты не исключают ответных мер в связи с хакерской атакой на производителя мяса, добавила Псаки.

"Что касается рассмотрения ответных мер, то мы не исключаем любых вариантов в контексте того, как мы можем ответить", - сказала она.

По ее словам, американская администрация призывает Москву принять меры для предотвращения новых атак на компании в США хакеров, находящихся в России.

"Я бы сказала, что, по мнению президента Байдена, президент Путин и российское правительство играют роль в остановке и предотвращении данных атак. Поэтому это станет темой для обсуждения, когда они встретятся через две недели", - заявила официальный представитель американского лидера.

Ее попросили уточнить, не считают ли власти США, что правительство России проверяет Байдена на прочность.

"Не буду предлагать никакого иного анализа на эту тему. Скажу только, что, когда преступные организации находятся внутри какой-то страны, на ней, безусловно, лежит ответственность, есть роль, которую может сыграть правительство. И опять-таки это будет обсуждаться на встрече", - сказала Псаки.

Как сообщала "Страна", компания JBS заявила, что 30 мая компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, которая может находиться в России.

Напомним, в начале мая стало известно о хакерской атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline. В США ее организаторами считают группировку DarkSide, связанную с Россией.