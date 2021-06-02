В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудницу полиции с поличным на продаже кокаина.

Как сообщил источник "Страны" в городской прокуратуре, сотрудница Киевского районного управления полиции Одессы "капрал N" продавала кокаин, который она украла из вещественных доказательств по одному из дел.

Всего правоохранители провели у коллеги три контрольных закупки. Во время третьей полицейскую задержали. Как выяснилось, сотрудница полиции присвоила пол кило кокаина.

Грамм кокаина стоит на внутреннем рынке Украины около 200 долларов, то есть цена 0,5 кило наркотика составляет около 100 тысяч долларов.

Подобные случаи не так уж редки в Украине. Например, осенью "Страна" рассказывала о задержании в Киеве полицейского, который тоже продавал наркотики, изъятые в качестве вещественных доказательств. Полицейский наладил целый канал по реализации наркотических веществ.

А ранее в Запорожской области поймали старшего лейтенанта полиции, который организовал в Мелитополе канал сбыта психотропного препарата метамфетамин местным наркозависимым. Причем он торговал запрещенным веществом прямо у райотдела полиции.