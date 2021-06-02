В Минздраве украинцам напомнили об опасности вирусных гепатитов и призвали посетить врача, а также пройти тестирования на антитела к вирусным гепатитам. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Различают пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Все типы вирусов вызывают заболевания печени, но между ними есть существенная разница", - говорится в сообщении.

Также медики рекомендуют не откладывать визит к врачу, поскольку в случае заболевания это позволит как можно раньше начать лечение.

"Чем раньше вы узнаете о наличии вируса в организме, тем раньше сможете начать лечение. Это поможет вам уберечь ваш организм и в частности печень от серьезных повреждений", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве предоставили алгоритм как провериться на вирусный гепатит С и что делать дальше.

Ранее "Страна" писала о том, что после вспышки гепатита А в многодетной семье под Одессой, где заболели 15 детей, медики рассказали о симптомах и профилактике болезни.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины изменило алгоритмы обследования пациентов с вирусным гепатитом С и В.