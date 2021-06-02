Проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", который внес в Раду президент Владимир Зеленский, предполагает, что срок его действия будет ограничен 10 годами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду.

Данный закон должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе должны разработать антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Как рассказали в пресс-службе, документ содержит определение олигархов как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медиапространства.

При этом законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

"Инициировав этот законопроект, Владимир Зеленский демонстрирует политическую волю к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве Украины. Как показывает опыт других успешных стран, устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок к развитию среднего класса и ускорит развитие экономики", - говорится на сайте президента.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский предложил разработать закон о статусе олигархов и ввести против них санкции. Принимать решение о признании лица таковым будет СНБО. Тех, кто попадет в реестр "олигархов" обяжут продать свои медиа несвязанному с ним человеку с безупречной репутацией или же перестать освещать в них политическую информацию.

Сегодня законопроект об олигархах был внесен в Раду. Его обозначили как неотложный.