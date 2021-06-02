Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал информацию о том, что он работает старшим советником в фирме, лоббирующей в США интересы проекта "Северный поток - 2". Он заявил, что против строительства газопровода, а лоббированием занимается другой сотрудник фирмы.

Комментарий Волкер дал агентству "Интерфакс-Украина" 2 июня.

"Я был удивлен прочитать этим утром, что я работаю против интересов Украины. Это неправда. Я не лоббирую "Северный поток - 2", и мои взгляды по "Северному потоку - 2" довольно хорошо известны. Я очень откровенно публично высказывался о противодействии проекту, я писал об этом", - сказал Волкер.

Он добавил, что его взгляды на трубопровод очень хорошо документированы.

"Это правда, что "Северный поток - 2" наняла BGR, чтобы представлять их в Вашингтоне. Но я не причастен к этому. На самом деле я не причастен именно потому, что они вычеркнули меня в связи с моими взглядами на "Северный поток - 2". Записи ясны, вы можете обратиться к ним. В BGR есть один человек, который делает это", - пояснил Волкер.

Он также сказал, что не знает, почему возникли слухи о его работе лоббистом именно этого проекта.

"Я был также удивлен прочитать это, как все остальные. Я знаю Елену (Зеркаль, советницу министра энергетики, которая в интервью 2 июня заявила о работе именно Волкера лоббистом "СП-2"- Ред.) , так что я был удивлен, что она не спросила у меня. Я не уверен, какова причина этого, в Украине всегда есть слухи. Но ключевой момент это то, что это неправда и я не лоббирую "Северный поток - 2", - отметил дипломат.

Волкер считает "Северный поток - 2" политическим проектом России, направленным на обход Украины.

"Когда я работал с администрацией Трампа, мы ввели санкции, требовали усилить санкции. И я считаю, что его все еще можно остановить. Но администрация Байдена сейчас решила, что проект в основном завершен и что пытаться блокировать его дальше причинит вред отношениям с Германией, что очень разочаровывает. Я считаю, что это можно было делать, но есть, что есть", - добавил Волкер.

Он заявил, что очевидным вредом для Украины от завершения проекта "Северный поток - 2" станет потеря транзитных сборов.

"Но проблемой, которая вызывает больше беспокойства, с точки зрения Украины, это то, что он создает стимул для Германии работать вместе с Россией в сфере энергетики. Если Россия окажет давление на Украину другими способами, как они делают, например, нападая на Украину на Востоке, тогда у немцев из-за этого будет стимул для того, чтобы не давить на Россию. Это цель, которой хочет достичь Путин, пытаясь нейтрализовать Германию", - рассказал Волкер.

На вопрос о том, почему у Джо Байдена не продлили санкции против компаний, которые строят "Северный поток - 2", Волкер ответил, что администрация пояснила это тем, что трубопровод практически завершен и его невозможно остановить, не навредив отношениям с Германией.

"Это интересно. Конгресс принял закон, который требует санкций, а администрация Байдена одновременно обозначила "Северный поток - 2" для санкций и отменила санкции одним махом. Администрация сказала, что трубопровод в значительной мере завершен и его невозможно остановить без того, чтобы не навредить отношениям с Германией. Это, очевидно, является причиной, почему они сделали это", - сказал он.

По мнению Волкера, США еще могли бы ввести санкции против "Северного потока - 2".

"Я думаю, что это еще можно сделать. Но я думаю, что администрация ясно дала понять, что она собирается отменить санкции. Я не думаю, что они изменят свое мнение", - отметил он.

Напомним, в середине мая стало известно, что США отказываются от санкций против компании-оператора, контролирующей "Северный поток - 2" в Германии.

Ранее "Страна" приводила комментарий по этому поводу лидера Польши Анджея Дуды.