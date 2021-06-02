Закон о деолигархизации, внесенный в Раду президентом Владимиром Зеленским, должен убрать влияние олигархата на государство. Об этом “Стране” заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

“Уже даже в названии этого проекта закона отражено то, что он должен обеспечить: убрать все то, что олигархи используют для деструктивного давления на государство, манипулируя общественными отношениями и выбивая себе различные преференции и дополнительные активы”, - заявил изданию советник главы ОП.

По его словам, президент Зеленский, инициируя принятие такого закона, исходит из того, что процесс деолигархизации – один из важнейших для экономической и политической жизни Украины, ее успешной трансформации.

“Этот законопроект ударит по многим существующим уже долгие годы в политике и в экономике схемам. Но убрать такие схемы и вообще привычку крупного бизнеса покупать для себя политиков – крайне важно для будущего Украины. Будут изменены правила на многих рынках. И это правильно – как итог, это должно обеспечить и в нашей стране обычную достойную жизнь для всех граждан по западному образцу. Не существует успешных государств в Европе, где было бы возможно доминирование таких субъектов, как олигархи. Как бы сейчас старые политики ни объединялись в защите олигархов, ничего у них не получится. Эпоха олигархов и олигархической политики в Украине закончилась”, - полагает Подоляк.

Он также сказал, что внесенный ОП законопроект будет базовым документом, который дополнят некими другими законами, “которые в комплексе обеспечат выполнение обозначенной президентом задачи”.

Как сообщала “Страна”, в среду, 2 июня, президент Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект № 5599 “О недопущении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Как сообщала “Страна”, в апреле президент Владимир Зеленский публично заявил, что предложил СНБО разработать проект закона о деолигархизации.

20 мая во время пресс-конференции глава государства сообщил, что законопроект о статусе олигархов готов почти на 100%. Тем не менее, с его внесением затянули.

По словам советника главы ОП Подоляка, на подготовку потребовалось больше времени. “Конечно, у нас все привыкли, что ещё вчера всё должно было быть в идеальном виде и что даже самые сложные процессы должны происходить, как по мановению волшебной палочки. Но для отработки всех деталей законопроекта о деолигархизации и для уточнения всех нюансов потребовалось время”, - отметил он в комментарии “Стране”.

СМИ опубликовали черновой вариант законопроекта, однако в ОП и СНБО опровергли его подлинность.