В индийском округе Этавах (северный штат Уттар-Прадеш) прямо во время свадебной церемонии скончалась невеста. Вместо нее родственники решили выдать замуж ее младшую сестру.

Как сообщает портал India.com, это происшествие произошло еще 26 мая.

Во время ритуала, когда жених и невеста проходят вокруг костра и произносят клятвы верности друг другу, новобрачной по имени Сурабхи внезапно стало плохо - она потеряла сознание. Прибывший на свадьбу врач констатировал смерть от сердечного приступа.

Брат Саурабх рассказал журналистам, что семьи жениха и невесты не знали, как поступить в этой ситуации, и кто-то из родни предложил, чтобы замуж вышла младшая сестра скончавшейся Ниша.

Жених и еще живая невеста. Фото: IANS

Дядя девушек Аджаб Сингх признался, что семье умершей пришлось нелегко.

"Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а в другой комнате праздновалась свадьба другой дочери. Мы никогда не были свидетелями таких смешанных эмоций", - сказал Сингх.

Прощание со старшей сестрой состоялось на следующий день.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Москве во время банкета по случаю свадьбы внезапно умерла от анафилактического шока 25-летняя невеста.

Мы также публиковали видео из США, на котором один из гостей на свадьбе неожиданно падает в обморок на пол во время проповеди священника.