Экс-президент США Дональд Трамп прекратил вести свой временный блог, который он открыл после изгнания из соцсетей. Это связано с его намерением вернуться к предвыборной кампании, чтобы помочь республиканцам получить контроль над Палатой представителей и Сенатом в среднесрочной перспективе 2022 года. Также Трамп обдумывает, следует ли проводить третью президентскую кампанию. Об этом сообщил его советник Джейсон Миллер, передает NBC.

По его словам, просуществовавшая менее месяца страничка под названием "С рабочего стола Дональда Трампа" (From the Desk of Donald J. Trump) удалена с сайта экс-президента и восстановлена не будет.

"Это (блог - Ред.) было лишь вспомогательным средством для предпринимаемых сейчас более широких усилий", - сказал Миллер.

Напомним, 4 мая стало известно, что Дональд Трамп запустил собственную коммуникационную платформу, которая позволит ему общаться со своими сторонниками после нескольких месяцев блокировки его аккаунтов в Twitter, Facebook, на YouTube. Они были заблокированы в январе, когда Трамп был президентом США.

