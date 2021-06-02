Сегодня, 2 июня, белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил фильм-расследование.

Он посвящен ситуации вокруг Романа Протасевича: посадке рейса Ryanair "Афины - Вильнюс", задержания и содержания под стражей оппозиционера.

Работа журналистов состоит в том числе из нарезок оперативной съемки. Она проводилась силовиками во время допроса Протасевича в СИЗО Минска №1, где он находится с 23 мая.

Главный посыл фильма - Протасевич на борту самолета Ryanair это провокация Запада, чтобы ужесточить санкции против Беларуси. Поскольку такой ценой Минску этот оппозиционер был не нужен.

"Страна" пересказывает о чем фильм.

Накануне премьеры

До выхода расследования белорусские СМИ опубликовали для "затравки" три коротких ролика. На каждом Протасевич сидит за столом в комнате с одинаковым фоном, одет в черную толстовку. Все время он находится в СИЗО Минска №1, поэтому предположим, что съемка из допросной.

Наиболее резонансным был первый ролик, вышедший на следующей день после задержания в белорусском аэропорту. Оппозиционер сообщил, что "дает признательные показания".

В чем именно сознается Протасевич из короткого видео не было понятно. Если в чем его обвиняют - это ч.1 ст. 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти). Наказание - лишение свободы до 15 лет.

Роман Протасевич добавил, что проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у него нет. "Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием", - сказал он.

Второй отрывок фильма был показан 1 июня. Он оказался наименее информативным. Протасевич лишь сказал: "Уверен, что меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!"

Третий ролик опубликовали 2 июня. Оппозиционер в отличном настроении. Он хвалит условия содержания в изоляторе. "Макароны с мясом были. Все вполне съедобное даже. С учетом того, сколько у нас еще еды в камере, хлопцы воют, что мясо портится. Надо есть, а все не влазит", - улыбается Протасевич.

Здесь посыл авторов госканала понятен: у Романа все хорошо, он всем доволен, показания силой не выбивают.

Из фильма становятся известны другие детали допроса Романа Протасевича.

Посадка самолета Rayanair

Фильм начинается с воспоминаний пассажиров рейса "Райанэйр" из Афин, на котором летел Роман Протасевич. Далее пошла информация о том, что неизвестные якобы из ХАМАС прислали в аэропорт Минска сообщение о минировании этого рейса. В тот момент борт еще был над Украиной.

То есть повторялась аргументация белорусской стороны, которая уже звучала по этому поводу.

Демонстрируются также переговоры диспетчеров и пилотов самолета ("Страна" их уже публиковала). Диспетчер говорит, что на борту бомба и она может быть взорвана над Вильнюсом. И предлагает приземлиться в Минске.

Пилот интересуется, из каких аэропортов пришла такая рекомендация. Ему отвечают, что из Минского. Через 15 минут борт разворачивается у самой границы и следует в Минск. Пилот подает сигнал SOS. Белорусские официальные лица говорят, что его никто не принуждал.

И из опубликованных переговоров так и следует. Если, конечно, нет других записей.

Пассажиры рассказывают, что в этот момент пилот объявил, что из соображений безопасности будет посадка в Минске. После разворота лайнера власти Беларуси подняли МиГ-29 для сопровождения и слежения за курсом следования.

При этом факта перехвата самолета не было - МиГ не проводил соответствующих маневров.

В Беларуси объясняют, что еще одной задачей истребителя было стать проводником самолета к аэропорту, если на борту откажет связь (например, из-за взрыва). Более того, истребитель сопровождал "Боинг" и уже после задержания Протасевича, когда борт уже летел в Литву.

В самом аэропорту стягиваются спасательные автомобили, публикуются кадры с их видеорегистраторов. Есть также переговоры операторов спасательных служб. Таким образом опровергается тезис, опубликованный в оппозиционных телеграм-каналах о том, что имела место заготовка - что спасатели уведомлены заблаговременно и уже находились в аэропорту.

В 13:15 "Боинг" заходит на посадку. В 13:24 он останавливается.

"Самолет начал садиться. Я увидел, что он приезжает даже не к зданию аэропорта. Увидел, что стоит много людей в гражданке в светоотражающих жилетах. Я подумал, что меня с помпой встречают, что это журналисты. Думал, встречают как известного человека, чуть не по красной дорожке", - весело рассказывает Протасевич журналисту. Он добавил, что потом уже увидел людей в форме.

Протасевич рассказывает, что не знает, кто его фотографировал в салоне автобуса. Сказал, что с девушкой Софией не общался - рассчитывал, что ее не задержат. При этом, по словам авторов фильма, в ее телефоне найдены десятки материалов оппозиционного толка, уже готовых к публикации.

Как задерживали Протасевича?

Когда пассажиры вышли из самолета, проверили их сумки - в том числе Протасевича. У самолета его никто не задерживал. Он сел в автобус с остальными пассажирами и направился на контроль в аэровокзал. Есть кадр камеры наблюдения из очереди, в которой стоял Роман.

В фильме утверждается, что первые сообщения белорусской оппозиции о задержании Протасевича появились, еще когда он стоял в очереди на контроль.

Именно в этот момент интернет буквально взорвался данными, что экс-главред "Нехты" арестован. В частности, об этом писали в штабе Тихановской - ее советник Франак Вечорко.

И только после этого вала сообщений Романа Протасевича задержали. То есть, авторы намекают, что "нехту" специально старались "подставить" под правоохранителей.

Кто слил Протасевича?

Протасевич связывает свое задержание с провокацией.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы.

Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!

Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причём массовыми".

Он заявил, что это мог быть советник Тихановской Франак Вечорко.

"Простой пример: с Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, 2 дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался - и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества".

Для чего сдали Протасевича?

Далее в фильме проводится мысль, что экс-главреда "Нехты" "отдали" Лукашенко, чтобы обосновать новые санкции против Беларуси - на этот раз секторальные, чтобы это экономически ударило по населению и вывело его на улицу уже не за гражданскими правами, а "за миской похлебки".

В подтверждение этому приводят видео-цитату Протасевича:

"И сейчас это бесполезно. То есть в принципе это не секрет. Я со своими коллегами это обсуждал. Я говорил о том, что в любом случаев сейчас нужно от тех лекал, от уличной активности, которая была раньше. То есть от тех форматов, в которых мы работали, и так далее. Потому что сейчас активности просто нет. Ее сейчас не может быть. И, опять же, еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, я открыто говорил, что сейчас уличная активность не нужна. Как минимум нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике. То есть когда люди будут выходить не за день до новых выборов, не против насилия со стороны силовиков. А когда люди уже будут выходить, грубо говоря, за миской похлебки".

Выводы из фильма

Посмотрели фильм "Разбор полета" белорусского госТВ - о задержании экс-главреда "Нехты" Романа Протасевича.

Авторы фильма ведут линию на то, что власти Беларуси не знали о нахождении оппозиционера на борту. И в штатном порядке реагировали на сообщение о бомбе.

Этому посвящено 80% фильма. Поминутно воспроизводится хронология событий. А также публикуются аргументы, почему все это не было "домашней заготовкой".

Так, приводятся даже данные с видеорегистраторов пожарных машин, где слышно, как спасатели обсуждают вероятный взрыв.

Также показывается видео Протасевича, который выходит из самолета и с остальными пассажирами едет в автобусе на паспортный контроль. Иначе говоря, его никто не ждал и поэтому сразу не задержали.

Второй посыл - оппозиционера Беларуси "подкинули", чтобы ввести против нее серьезные санкции. Как аргумент приводится пост помощника Тихановской Франака Вечорко, который написал о задержании Протасевича в тот момент, когда тот еще стоял в очереди на паспортный контроль.

Да и сам Роман рассказывает о своем конфликте с Вечорко.

Целью такой провокации авторы фильма называют возрождение протестов Беломайдана. Мол, белорусы больше не хотят бунтовать и надо что-то делать.

Есть также цитата Протасевича с допроса, который говорит, что на улицу против Лукашенко никто уже не выйдет - разве что "за миску похлебки", но не за гражданские права.

То есть проводится мысль, что Протасевич был поводом ввести секторальные санкции против Беларуси, обвалить уровень жизни в стране и тем самым вызвать новые протесты.

Третий посыл фильма - с Романом в СИЗО все отлично, он выглядит даже довольно жизнерадостным и охотно дает комментарии. В том числе о том, как его "до отвала" кормят в тюрьме макаронами с мясом.

Разумеется, все комментарии Протасевича в фильме могли быть сделаны под давлением правоохранителей.

С другой стороны, пока нет никаких данных и о том, что Романа "кошмарят" в СИЗО. Ему и без этого по белорусским законам грозит 15 лет тюрьмы. Уже это - мощный мотиватор, чтобы сотрудничать со следствием.

Что же до аргументации фильма - она базируется главным образом на заявлениях белорусских официальных лиц и логических выводах журналистов. Впрочем, как и аргументация другой стороны, которая исключительно на словах утверждала, что гражданский борт перехватывал истребитель и так далее.

Полная версия фильма о Протасевиче