Авторы внесенного сегодня в Верховную Раду инициированного президентов Владимиром Зеленским законопроекта об олигархах предлагают законодательно закрепить право Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на признание того или иного фигуранта олигархом.

Об этом "Стране" сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники. По его словам, такая норма - главная "фишка" законопроекта.

Текста "Проекта Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на сайте пока нет. Законопроект обозначен как президентом как неотложный.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский предложил разработать закон о статусе олигархов и ввести против них санкции. Принимать решение о признании лица таковым будет СНБО. Тех, кто попадет в реестр "олигархов" обяжут продать свои медиа несвязанному с ним человеку с безупречной репутацией или же перестать освещать в них политическую информацию.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский анонсировал уменьшение числа олигархов в Украине, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами". Ранее президент сообщил, кого считает олигархами, а кого бизнесменами.