В США решили выдавать бесплатное пиво от компании Anheuser-Busch, чтобы стимулировать американцев вакцинироваться от коронавируса для реализации "месяца действий" президента Джо Байдена, в ходе которого планируется сделать прививки 70% взрослых граждан до 4 июля.

Об этом сообщает "Associated Press" и CNN.

Байден в среду объявил "месяц действий", чтобы ко Дню независимости 4 июля увеличить количество вакцинированных против коронавируса до 70% взрослого населения. Его цель – этим летом вернуть нацию к состоянию, которое было до пандемии.

Сообщается, что бесплатное пиво стало последним стимулом в списке бонусов за вакцинацию, среди которых уже были наличка, билеты на спортивные мероприятия, оплачиваемый отпуск и т.п.

В Белом доме заявили, что для вакцинации и дальше будут использовать партнерские отношения между государственными и частными секторами, чтобы поощрить граждан, и привлекать предприятия, влиятельных лиц в соцсетях, колледжи, знаменитостей и общественные организации, чтобы донести до граждан информацию о преимущества вакцинации и побудить их сделать прививки.

Компания "Anheuser-Busch", национальный производитель пива "Budweiser", объявила, что будет раздавать людям старше 21 года бесплатный алкоголь, если страна достигнет цели Байдена и 70% взрослого населения получат хотя бы одну дозу вакцины к 4 июля.

"Anheuser-Busch" предоставит по 5 долларов первым 200 000 человек, которые ответят, когда страна достигнет порога иммунизации.

На сегодняшний день 62,8% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, полностью вакцинированы 133,6 миллиона человек.

При этом число новых прививок снова упало до среднего значения ниже 600 000 в день, по сравнению с более чем 800 000 в день, когда были объявлены такие стимулы, как лотереи, и с пикового значения почти 2 миллиона в день в начале апреля, когда спрос на прививки был очень высоким.

Напомним, в начале мая сообщалось, что в Нью-Джерси на вакцинацию от коронавируса заманивают бесплатным пивом.

Также мы писали, что сделавшим прививку от коронавируса жителям Нью-Йорка бесплатно раздавали марихуану .