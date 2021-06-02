На заседании СНБО в пятницу обсудят сотрудничество Украины с НАТО и еще семь вопросов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, 4 июня, рассмотрят восемь вопросов, один из которых будет касаться углубления сотрудничества с НАТО.

Повестку дня заседания утвердил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба СНБО.

"(Повестка) состоит из 8 вопросов (...) Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др", - сообщили представители органа.

Напомним, о том, что заседание СНБО состоится на этой неделе источник в Офисе президента сообщил во вторник, 1 июня. На тот момент повестка заседания еще прорабатывалась, однако ранее министр аграрной политики Роман Лещенко анонсировал введение санкций против лиц, которые, по мнению властей, занимались "земельными махинациями".

Последнее заседание СНБО состоялось в пятницу, 14 мая. Закончилось оно новыми санкциями, на этот раз персональные ограничения ввели против сотен воров в законе. Кроме того, были рассмотрены неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты Украины в киберпространстве и создания кибервойск Украины.

Помимо этого на последнем заседании СНБО была инициирована проверка использования государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице.