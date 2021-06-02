Комитет парламента по вопросам цифровой трансформации на заседании 2 июня рекомендовал депутатам Верховной Рады принять за основу законопроект № 5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Также комитет обсудил о введении в другой проект № 5463 нормы о декларировании места регистрации взрослого и ребенка онлайн с помощью портала "Дия".

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Председатель комитета Михаил Крячко сказал, что проект закона №5495 предусматривает урегулирование предоставления публичных услуг в электронной форме. По его словам, после принятия этого законопроекта подавляющее большинство публичных услуг будут предоставляться онлайн. При этом от заявителей не станут требовать дополнительных документов, находящихся во владении или распоряжении органов государственной власти. Крячко добавил, что принятие закона позволит значительно ускорить цифровизацию государства.

Первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Вискуб заявил, что принятие этого закона станет революционным и поспособствует внедрению режима paperless, когда большинство или все государственные услуги украинцы смогут получать из дома или офиса.

Он сообщил, что государство предоставляет более двух тысяч разных публичных услуг.

"Услуг очень много и они регулируются большим количеством нормативно-правовых документов. Это является главным барьером для цифровизации услуг. Этот законопроект вводит особенности реализации публичных услуг в электронной форме, четко регламентирует типичные жизненные события, которые возникают у граждан, и действия при получении услуг онлайн", - пояснил Вискуб.

Проект закона также вводит новые термины: электронная публичная услуга, автоматический режим предоставления электронной публичной услуги, комплексная электронная публичная услуга, система электронного взаимодействия электронных ресурсов, публичная услуга. Кроме того, законопроект вносит изменения в закон Украины "Об административных услугах", необходимые для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением публичных услуг в электронной форме.

Народные депутаты на заседании комитета обсудили и законопроект об облачных услугах № 2655.

Заместитель председателя комитета Александр Федиенко сказал, что цель законопроекта - урегулирование правоотношений, связанных с обработкой и защитой данных при использовании технологий облачных вычислений, предоставлении облачных услуг. По его словам, принятие закона активизирует внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий в публичном секторе, что позволит создать условия для эффективного использования государственных ресурсов в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Украине.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал Раде принять законопроект об облачных услугах во втором чтении.

Также народные депутаты рассмотрели законопроекты о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине под №5463 и его альтернативу - проект №5463-1 о свободе передвижения, свободном выборе места жительства и доступе к электронным услугам по регистрации места проживания в Украине.

По словам Крячко, законопроект №5463 вводит норму о декларировании места регистрации взрослого и ребенка онлайн с помощью портала "Дия". А Вискуб сообщил, что сейчас такой эксперимент успешно работает для владельцев ID-карт в семи городах Украины. Он считает, что альтернативный проект закона в целом соответствует основному и дублирует его нормы. Кроме того, отдельные положения не могут быть реализованы на практике.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект №5463.

Ранее "Страна" сообщала, что в среду в Раду внесли законопроект Владимира Зеленского об олигархах и обозначили его как неотложный.

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