В четверг, 3 июня, над юго-восточной частью Украины все еще задержится циклон, вызвавший неустойчивую, дождливую погоду. Поэтому в течение ближайших суток в южных, восточных и центральных (кроме Винницкой) областях продолжатся дожди и не исключены грозы. На остальной территории страны будет преобладать погода без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

3 июня в южной части Украины, восточных и большинстве центральных областей - облачно с прояснениями, умеренные дожди, отдельные грозы. Ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях ожидаются значительные дожди. Температура воздуха в этих регионах ночью +9-14, днем +​​13-18 градусов.

На остальной территории страны - переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью +7-12, днем ​​+16-21 градус. В Карпатах ночью +1-6, днем - до +​​5-10.

Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Почти на всей территории Украине (кроме западных областей) местами порывы 15-20 м/с.

3 июня в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/ , ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +7-12, днем ​​+16-21 градус.

Синоптики обнадеживают, что температурные показатели уже завтра начнут понемногу расти, но на жару пока рассчитывать не стоит - первая декада июня в Украине будет с умеренными температурными показателями.

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