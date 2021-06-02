На сессии областного совета в Ровно, которая прошла в среду, 2 июня, депутаты устроили массовую потасовку.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"На видео, буквально, драка и потасовка, которая возникла при обсуждении вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок", - говорится в сообщении.

Как видно на записи, люди подошли к трибуне. Во время конфликта началась потасовка, после чего был объявлен перерыв.

Напомним, 13 мая в прямом эфире телеканала "ПравдаТут", во время съемок программы "Политика без правил", Степан Барна набросился на нардепа Дмитрия Соломчука, повалил его на диван и несколько раз ударил. У "слуги народа" после этого под глазом появился большой синяк.

В конце марта во время выступления народного депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко в Верховной Раде произошла потасовка. Экс-президент и представитель фракции Петр Порошенко пытался подойти к трибуне, однако проход ему заблокировали нардепы от "Слуги народа".

Также мы писали, что в ходе заседания Верховной Рады 5 февраля произошла небольшая потасовка. Нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь толкнул своего коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.