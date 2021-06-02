Кабинет министров Украины на заседании 2 июня повторно назначил временно Сергея Галицына исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

В конце зимы, 24 февраля, правительство уже назначало Галицына на эту должность. А до этого, с октября 2020 года, обязанности главы ГАСИ временно исполняла Ирина Король.

В марте Галицын был еще утвержден и на должность председателя ликвидационной комиссии ГАСИ, поскольку Кабмин принял постановление о прекращении работы этого ведомства и создании вместо него отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, ранее Галицын занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области.

Как писала "Страна", на том же заседании правительство ввело новые ограничения на использование земель для градостроительной деятельности, которые должны учитываться при разработке генплана.

Мы также сообщали, что Кабинет министров принял решение отменить обязательный перевод социальной помощи и пенсии на карточные счета с сентября.