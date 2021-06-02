Заместитель главы администрации президента РФ и представитель Кремля на переговорах по Донбассу Дмитрий Козак считает, что главной причиной тупика переговоров по Донбассу уже шестой год является отказ Киева от взаимодействия с представителями непризнанных "республик" Донбасса.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24", передает ТАСС.

"Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Контактной группе (по урегулированию ситуации в Донбассе - Ред.). Из-за этого все вопросы стоят, находятся в тупике и вопросы перемирия, и реализация этого механизма (в Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы - Ред.), который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. <...> Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике", - заявил он.

При этом он добавил, что обострение на Донбассе в начале года имеет рукотворный характер и обусловлено тем, что Украине нечего сказать на переговорах. По его словам, Россия добивается, чтобы переговоры в Контактной группе и в нормандском формате носили максимально открытый характер.

Кроме того, он заявил, что Германия и Франция на 6-й год переговоров в нормандском формате не могут давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Франция и Германия заявили, что по Донбассу важно выполнить парижские договорённости.