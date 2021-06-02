Соединенные Штаты и другие страны Запада требуют от властей Сербии открыто признать независимость самопровозглашенного Косово.

Об этом в среду, 2 июня, в ходе совместной с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком пресс-конференции заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Все разговоры, которые ведутся, и все, что требуют от Сербии, в конце сводится к тому, чтобы мы признали Косово, и это люди в Сербии должны знать. Мы стремимся получить в диалоге максимум для своей страны и народа, для сербов в Косове и Метохии, для Сербии. Но люди должны знать, что США, Германия, крупнейшие силы мира, западные силы, требуют, чтобы Сербия признала Косово, так или иначе. Они больше и не требуют, чтобы это было представлено в некой форме, но напрямую, с упоминанием взаимного признания. Не можете себе представить, насколько нам "не хватает" признания (косовского "премьера" Альбина) Курти, потому что мы после этого наверняка "расцветем", - сказал Вучич.

Тем временем в эти дни спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер и спецпредставитель Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак проводят рабочий визит в регионе. Они заявили косовоалбанским властям, что те должны согласно договору с руководством Сербии сформировать сообщество сербских общин в крае. Сегодня вечером Палмер и Лайчак посетят в Белграде, а в четверг, 3 июня, запланирована их встреча с Вучичем.

17 февраля 2008 года Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Республику не признают Сербия, Украина, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.





Ранее Вучич утверждал, что Сербия не согласится признать Косово в обмен на членство в Европейском союзе.

Также мы писали о том, как в Украине решили признать паспорта Косово и разрешить поездки по ним.