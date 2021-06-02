Правительство утвердило соглашение о безвизовом режиме с Перу, договор о котором был заключен еще в 2018 году.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 2 июня.

Согласно ему, граждане Украины могут находиться в стране до 90 дней без виз. При этом с туристической целью украинцы смогут находиться в Перу до 183 дней в год.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Твиттере, что Украина расширит безвиз из Перу на все типы путешествий. В частности, бизнес, обучение, культурный обмен, поездки СМИ, а также позволит безвизовый въезд для граждан Перу.

"Увеличиваем свободу путешествий для украинских и открываем Украину миру", — заявил он.

Перу - государство в Южной Америке. Третья (после Бразилии и Аргентины) по площади страна на своем материке.

Напомним, в апреле Украина получила безвиз с островным государством в Карибском море - Сент-Винсент и Гренадин. Соглашение дает возможность безвизовых поездок гражданами государств сроком на 90 дней в течение 180 дней.

Также мы писали, что Украина открыла безвиз с Гренадой и пятью карибскими островами Нидерландов с 1 марта.

Подобнее о том, что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.