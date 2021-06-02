Адвокату объединения "Могильницкий и партнёры" Александру Руденко вручили сообщение о подозрении в незаконном препятствовании организации и проведению мирных акций протеста во времена Майдана. В адвокатском объединении называют это давлением со стороны силовых структур.

Об этом "Стране" сообщили в самом адвокатском объединении.

Суть подозрения сводится к тому, что Руденко, будучи прокурором, по приказу другого прокурора (в подчинении которого он не находился) отвез некоего гражданина к зданию Окружного административного суда города Киева и "имея знакомства в судебной власти, организовал быструю и беспрепятственную подачу документов в канцелярию суда".

При этом, Руденко действовал "с неустановленными лицами в неустановленном месте в неустановленное время с целью реализации преступного плана высших должностных лиц".

Суть "преступления" в том, что он якобы "обеспечил быстрое автораспределение указанных документов".

Сам Руденко называет обвинения против себя бредовыми.

"Из всего, что указано в подозрении, правдивым является лишь то, что я работал в прокуратуре города Киева. Тот случай, когда против обвинений даже аргументы приводить трудно. Это ведь какой-то болезненный бред. Меня обвиняют в том, что я подвёз незнакомца к зданию суда. Уверен, что цель - дискредитировать меня. Об этом, в частности, свидетельствует и помпа, с которой вызывали для вручения подозрения. Следователь побывал и на работе, и дома. Всем соседям и даже консьержу сообщил, что меня разыскивают. Ажиотаж создали нешуточный. Притом, что я не скрывался и прибыл в прокуратуру самостоятельно" - говорит Александр Руденко.

Руководитель АО "Могильницкий и партнёры" Максим Могильницкий также прокомментировал вручение подозрения своему коллеге.

"Учитывая абсурдность обвинений, воспринимаю это как трусливую месть нашему Объединению за принципиальную позицию. К примеру, за привлечение прокуроров к дисциплинарной ответственности из-за вопиющего непрофессионализма и нарушения права наших клиентов на защиту. Не забыли нам и уголовное производство, инициированное по факту потери следователями материалов уголовного дела по избиению студентов на майдане.

Цель очевидна – отвлечь адвоката от защиты клиента, вынудив решать собственные проблемы.

Пикантность же ситуации в том, что наши адвокаты защищают клиентов в рамках все того же "майданного" дела. Конфликт интересов, как говорится, налицо. Уверен, что "креативщики", придумавшие эту аферу, будут наказаны", - заявляет Могильницкий

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