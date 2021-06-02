У Арсена Бориса появился шанс излечиться от тяжелой генетической болезни. Фото: instagram.com

Полуторагодовалый Арсен Борис из города Скалат на Тернопольщине выиграл в лотерею самое дорогое в мире лекарство, которое способно спасти ему жизнь. Мальчик страдает тяжелым генетическим заболеванием - спинально-мышечной атрофией (СМА).

Этот недуг является одной из самых распространенных причин детской смертности от генетических болезней в мире. При СМА атрофируются мышцы, а системы организма поражаются. Но шансы победить болезнь все-таки существуют. 

Инъекция необходимого препарата стоит 2,3 миллиона гривен. Родители малыша открыли сбор средств. За четыре месяца они насобирали менее половины необходимой суммы. Также родители зарегистрировались для участия в лотерее, которая ежемесячно распределяет дозу необходимого препарата. Оставалось лишь надеяться на чудо. 

маленький украинец выиграл в лотерею лекарство за 2,3 миллиона долларов

"Это шок, большое чудо, на которое надеялась вся наша семья, ежедневно молилась за то, чтобы судьба сжалилась над нашим ребенком", - рассказала в соцсети мама малыша Надежда Борис.

Препарат Zolgensma, который выиграл Арсен Борис, вводится однократно. Он заменяет неработающий ген SMN1 его функциональной копией.

 

По словам мамы ребенка, лекарство прибудет в Украину не менее, чем через месяц. Самую дорогую в мире инъекцию ребенку сделают в одной из клиник Охматдета в Киеве. 

Сразу после того, как малыш выиграл препарат родители закрыли сбор средств на его лечение. 

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Публикация от Help_Arsen_SMA (@help_arsen_sma)

Напомним, на днях стало известно, что страдающий СМА двухлетний малыш из Читы (Россия) также получит инъекцию самого дорогого лекарства в мире.

Также мы сообщали, что в МОЗ объяснили снижение случаев онкологии в Украине за прошлый год почти на треть.

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