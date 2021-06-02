Полуторагодовалый Арсен Борис из города Скалат на Тернопольщине выиграл в лотерею самое дорогое в мире лекарство, которое способно спасти ему жизнь. Мальчик страдает тяжелым генетическим заболеванием - спинально-мышечной атрофией (СМА).

Этот недуг является одной из самых распространенных причин детской смертности от генетических болезней в мире. При СМА атрофируются мышцы, а системы организма поражаются. Но шансы победить болезнь все-таки существуют.

Инъекция необходимого препарата стоит 2,3 миллиона гривен. Родители малыша открыли сбор средств. За четыре месяца они насобирали менее половины необходимой суммы. Также родители зарегистрировались для участия в лотерее, которая ежемесячно распределяет дозу необходимого препарата. Оставалось лишь надеяться на чудо.

"Это шок, большое чудо, на которое надеялась вся наша семья, ежедневно молилась за то, чтобы судьба сжалилась над нашим ребенком", - рассказала в соцсети мама малыша Надежда Борис.

Препарат Zolgensma, который выиграл Арсен Борис, вводится однократно. Он заменяет неработающий ген SMN1 его функциональной копией.

По словам мамы ребенка, лекарство прибудет в Украину не менее, чем через месяц. Самую дорогую в мире инъекцию ребенку сделают в одной из клиник Охматдета в Киеве.

Сразу после того, как малыш выиграл препарат родители закрыли сбор средств на его лечение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Help_Arsen_SMA (@help_arsen_sma)

Напомним, на днях стало известно, что страдающий СМА двухлетний малыш из Читы (Россия) также получит инъекцию самого дорогого лекарства в мире.

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