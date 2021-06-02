В Украине появились новые ограничения по использованию земель для градостроительной деятельности. Еще в прошлом году парламент принял закон, которым предусматривает, что градостроительная документация, в частности, генплан, одновременно являются и документацией по землеустройству.

Сегодня Кабинет министров утвердил нормативную норму к нему - прописал отдельным постановлением ограничения, которые должны учитываться при разработке генплана.

По сути, это значит, что все генпланы, которые на сегодня приняты в городах, нужно переписывать - они будут действовать только до того, как запустится данное постановление.

В постановлении есть Классификатор ограничений в использовании земель.

Так, в него включили охранные зоны вдоль транспортных путей, объектов связи, санитарно-защитные зоны возле энергетических объектов, объектов водоснабжения, лесополосы, прибрежные защитные полосы вдоль рек, вокруг озер и на островах, пляжные зоны.

Но это не значит, что на всех перечисленных территориях нельзя ничего строить. Указано, что эти ограничения "могут устанавливаться генпланом", то есть, все - по усмотрению местных властей.

Таким образом, это - удобный повод переделить земли под строительство на местах. Также Кабмин переписал типовой договор по аренде земли в комплексе с размещенным на ней водным объектом.

Прописана, в частности, формула расчета платы за такую землю - сумма будет зависеть от нормативно-денежной оценки земли, качества водоема и других факторов.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания правительство забрало у Минрегиона право разрабатывать строительные нормы. Теперь этим будет заниматься "базовая организация", которую выберет министерство.

Какие еще решения сегодня принял Кабмин - читайте в нашем материале.