Кабинет министров Украины назначил нового главного санитарного врача Украины. Как и предсказывала "Страна" еще неделю назад, эту должность занял Игорь Кузин, который до этого был заместителем директора Центра общественного здоровья Минздрава.

"Кабмин назначил Кузина Игоря Владимировича заместителем Министра здравоохранения Украины - главным государственным санитарным врачом Украины", - говорится в решении правительства.

Как известно, Игорь Кузин - врач-эпидемиолог, магистр общественного здоровья, магистр по специальности "публичное управление и администрирование", специализация "организация и управление здравоохранением", "эпидемиология".

В ЦОЗ Минздрава Кузин работает с марта 2017 года. В мае 2018-го он стал заместителем директора Центра общественного здоровья, с декабря 2019 по февраль 2021 года исполнял обязанности гендиректора ЦОЗ. В мае 2021 года Кузин был избран заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья.

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