В среду, 2 июня, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых изменений. В частности на заседании правительства было решено уволить с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии картографии и кадастра Пилата Олега Леонидовича.

Кроме того, Кабинет министров решил уволить:

Абрамовича Дмитрия Васильевича с должности первого заместителя Министра инфраструктуры Украины,

Жывицкого Дмитрия Алексеевича с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины,

Форсюк Наталью Валерьевну с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции,

Глущенко Сергея Николаевича с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

Романишина Александра Викторовича с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

Марьевича Константина Михайловича с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины,

Самоненко Дмитрия Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины,

Турчака Ивана Мироновича с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.

Кабмин согласовал назначение:

Гринюк Владимира Алексеевича - первым заместителем Министра экономики Украины,

Голубицкий Кристину Игоревна - заместителем Министра экономики Украины,

Теленик Сергея Сергеевича - заместителем Министра экономики Украины,

Емца Петра Владимировича - заместителем Министра здравоохранения Украины,

Кузина Игоря Владимировича - заместителем Министра здравоохранения Украины, главным государственным санитарным врачом Украины,

Клюву Тараса Игоревича - заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Самоненко Дмитрия Анатольевича - государственным секретарем Министерства финансов Украины,

Турчака Ивана Мироновича - государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины,

Марьевича Константина Михайловича - первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

Временное возложение исполнения обязанностей:

Главы Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины на Забуги Андрея Алексеевича

Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Галицына Сергея Владимировича

Конкурсы:

Самоненко Дмитрий Анатольевич победил в конкурсе на должность Государственного секретаря Министерства финансов,

Турчак Иван Миронович победил в конкурсе на должность Государственного секретаря Министерства цифровой трансформации,

Бучко Владимир Анатольевич победил в конкурсе на должность Первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр.



Помимо этого отменено временное возложение исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины на Баздуганова А. С. И в связи с переименованием Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Новикова Ирина Юрьевна продолжает работать в должности заместителя Министра экономики.

Напомним, Кабмин назначил Игоря Кузина главным санитарным врачом Украины.

Также "Страна" писала, с какой командой Минздрава будет работать новоназначенный министр Виктор Ляшко.