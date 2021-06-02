Кабинет министров Украины принял решение об увольнении ряда людей. Фото: wikimedia

В среду, 2 июня, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых изменений.  В частности на заседании правительства было решено уволить с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии картографии и кадастра Пилата Олега Леонидовича.

Кроме того, Кабинет министров решил уволить:

  • Абрамовича Дмитрия Васильевича с должности первого заместителя Министра инфраструктуры Украины,
  • Жывицкого Дмитрия Алексеевича с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины,
  • Форсюк Наталью Валерьевну с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции,
  • Глущенко Сергея Николаевича с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
  • Романишина Александра Викторовича с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
  • Марьевича Константина Михайловича с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины,
  • Самоненко Дмитрия Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины,
  • Турчака Ивана Мироновича с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.

Кабмин согласовал назначение:

  • Гринюк Владимира Алексеевича - первым заместителем Министра экономики Украины,
  • Голубицкий Кристину Игоревна - заместителем Министра экономики Украины,
  • Теленик Сергея Сергеевича - заместителем Министра экономики Украины,
  • Емца Петра Владимировича - заместителем Министра здравоохранения Украины,
  • Кузина Игоря Владимировича - заместителем Министра здравоохранения Украины, главным государственным санитарным врачом Украины,
  • Клюву Тараса Игоревича - заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Самоненко Дмитрия Анатольевича - государственным секретарем Министерства финансов Украины,
  • Турчака Ивана Мироновича -  государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины,
  • Марьевича Константина Михайловича - первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

Временное возложение исполнения обязанностей:

  • Главы Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины на Забуги Андрея Алексеевича
  • Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Галицына Сергея Владимировича

Конкурсы:

  • Самоненко Дмитрий Анатольевич победил в конкурсе на должность Государственного секретаря Министерства финансов,
  • Турчак Иван Миронович победил в конкурсе на должность Государственного секретаря Министерства цифровой трансформации,
  • Бучко Владимир Анатольевич победил в конкурсе на должность Первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр.


Помимо этого  отменено временное возложение исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины на Баздуганова А. С. И в связи с переименованием Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Новикова Ирина Юрьевна продолжает работать в должности заместителя Министра экономики.

Напомним, Кабмин назначил Игоря Кузина главным санитарным врачом Украины.

Также "Страна" писала, с какой командой Минздрава будет работать новоназначенный министр Виктор Ляшко.

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