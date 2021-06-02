Кабмин Шмыгаля уволил Пилата. Но не Понтия
В среду, 2 июня, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых изменений. В частности на заседании правительства было решено уволить с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии картографии и кадастра Пилата Олега Леонидовича.
Кроме того, Кабинет министров решил уволить:
- Абрамовича Дмитрия Васильевича с должности первого заместителя Министра инфраструктуры Украины,
- Жывицкого Дмитрия Алексеевича с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины,
- Форсюк Наталью Валерьевну с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции,
- Глущенко Сергея Николаевича с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
- Романишина Александра Викторовича с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
- Марьевича Константина Михайловича с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины,
- Самоненко Дмитрия Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины,
- Турчака Ивана Мироновича с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.
Кабмин согласовал назначение:
- Гринюк Владимира Алексеевича - первым заместителем Министра экономики Украины,
- Голубицкий Кристину Игоревна - заместителем Министра экономики Украины,
- Теленик Сергея Сергеевича - заместителем Министра экономики Украины,
- Емца Петра Владимировича - заместителем Министра здравоохранения Украины,
- Кузина Игоря Владимировича - заместителем Министра здравоохранения Украины, главным государственным санитарным врачом Украины,
- Клюву Тараса Игоревича - заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Самоненко Дмитрия Анатольевича - государственным секретарем Министерства финансов Украины,
- Турчака Ивана Мироновича - государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины,
- Марьевича Константина Михайловича - первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
Временное возложение исполнения обязанностей:
- Главы Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины на Забуги Андрея Алексеевича
- Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Галицына Сергея Владимировича
Конкурсы:
- Самоненко Дмитрий Анатольевич победил в конкурсе на должность Государственного секретаря Министерства финансов,
- Турчак Иван Миронович победил в конкурсе на должность Государственного секретаря Министерства цифровой трансформации,
- Бучко Владимир Анатольевич победил в конкурсе на должность Первого заместителя Председателя Государственной службы геологии и недр.
Помимо этого отменено временное возложение исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины на Баздуганова А. С. И в связи с переименованием Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Новикова Ирина Юрьевна продолжает работать в должности заместителя Министра экономики.
Напомним, Кабмин назначил Игоря Кузина главным санитарным врачом Украины.
Также "Страна" писала, с какой командой Минздрава будет работать новоназначенный министр Виктор Ляшко.