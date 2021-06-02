Кабинет министров Украины в ходе заседания в среду, 2 мая, своим постановлением внес изменения в требования к строительным нормам.

На данный момент нормы разрабатывает министерство развития громад и территорий. В новом проекте прописано, что этим будет заниматься некая "базовая организация", которую выберет Минрегион.

Проект новых строительных норм будут выставляться на общественное обсуждение, замечания и предложения станут принимать в течение 10 дней.

Отметим, что строительные нормы - больная тема отечественных застройщиков. Именно от них в итоге зависит процесс получения разрешительных документов и введения объектов в эксплуатацию, а также по итогу - стоимость жилых и нежилых помещений.

Причем нередко строительные нормы выписывались под конкретных застройщиков, как правило, крупных.

Поэтому как будет работать новая схема во многом зависит от той самой "базовой организации", которая займется разработкой норм, а также от того, насколько прозрачной будет процедура ее выбора.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на использование шифера в качестве кровельного материала.

Ранее мы писали о том, какие полномочия есть у контролирующих органов при выявлении самовольного строительства.