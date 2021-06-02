В так называемой "Луганской народной республики" хотят ввести смертную казнь в качестве наказания за акты геноцида и незаконные методы ведения боевых действий.

Об этом сообщают ресурсы "республики".

Судя по формулировкам, не исключено, что к смертной казни (в случае ее введения) могут "приговорить" представителей украинской армии и руководства Украны.

На сегодняшний день среди всех стран СНГ и Европы смертная казнь разрешена только в Беларуси. В ряде штатов США также применяется смертная казнь. Разрешена высшая мера наказания и в Китае.

Напомним, в начале 2021 года в Казахстане официально отменили смертную казнь. Однако президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оставил право применять ее в случае введения военного положения.

Также сообщалось, что пьяный житель неподконтрольная части Донецкой области взорвал в квартире гранату, что привело к смерти ребенка. Теперь мужчине грозит пожизненное тюремное заключение или смертная казнь.

Ранее мы писали, что губернатор Южной Каролины разрешил расстреливать приговоренных к высшей меры наказания.