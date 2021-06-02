В ходе заседания в среду, 2 июня, Кабинет министров Украины согласовал законопроект об упрощенном предоставлении украинского гражданства.

Нововведения, в частности, рассчитаны на россиян, которые, как уточняется в пояснительной записке, "подверглись политическим преследованиям", а также иностранцев, участвовавших в военных действиях на территории Украины или тех, кто проходит службу по контракту в украинской армии.

Также предлагается предоставлять гражданство по упрощенной процедуре лицам, которые представляют "государственный интерес" для Украины, например, имеют выдающиеся достижения в определенной отрасли.

Помимо этого Раде предложили упростить получение гражданства для этнических украинцев, проживающих за границей. Для этого достаточно, чтобы один из родственников до третьего колена (то есть, прадед или прабабушка) был украинцем.

Для того, чтобы получить украинский паспорт, согласно законопроекту, претенденты должны будут предоставить подтверждающие документы и отказаться от иностранного гражданства.

Теперь соответствующая инициатива будет направлена в Верховную Раду на голосование.

Также мы писали, что Кабмин распределил 12,3 млн гривен субвенции на выплату денежной компенсации за жилье для участников Майдана и членов их семей.

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