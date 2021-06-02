Правительство по решению Конституционного суда отменило повышение должностного оклада генерального прокурора Украины на 56 тыс. 648 грн до 93 тыс 648 грн.

Решение было принято в среду, 2 июня, на заседании Кабмина.

Из-за решения Конституционного суда от 26 мая прошлого года, Кабмин признал утратившим силу постановление №1155 от 11 декабря 2019 года, которым правительство утвердило схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора.

В частности, данным документом оклад генпрокурора был установлен на уровне 93 тыс. 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя – 89 тыс. 326 грн (ранее 34 тыс. грн), заместителя – 86 тыс. 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Кроме того, этим документом Кабмин предоставил право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

Также устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора, который находится на административной должности, или по вакантной административной должности - в размере 50% должностного оклада по должности временно отсутствующего прокурора или по вакантной должности пропорционально дополнительной нагрузке.

Помимо этого, предусматривается надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

Напомним, во время карантина прошлой весной зарплата генпрокурора Ирины Венедиктовой была урезана до 38 тысяч гривен, и тогда генеральный прокурор жаловалась, что ей не хватает этих денег. Она рассказывала, что из-за этого ей приходится тратить деньги из личных сбережений.

Как сообщалось, в апреле этого года генпрокурор Венедиктова заработала 110 тысяч гривен.