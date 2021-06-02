Кабинет министров Украины в среду, 2 июня, должен был согласовать законопроект, который предусматривает открытие тарифной квоты на импорт белого сахара в размере 120 тысяч тонн.

Такой сахар должен был импортироваться по нулевой ставке таможенной пошлины вплоть до 1 октября, то есть, до тех пор, пока на внутреннем рынке не появится отечественный сахар, сваренный из свеклы нового урожая.

Недавно Европейская бизнес-ассоциация обратилась к главе профильного парламентского комитета Данилу Гетманцеву в просьбой рассмотреть возможность обнуления пошлин на сахар до начала нового сезона. Что и предлагается в новом законопроекте.

Если этот законопроект примут, сахар в нашу страну из Украины можно будет завозить из Европы, где он сейчас на треть дешевле, чем у нас. Поэтому ценники должны снизиться.

Заметим, что в качестве альтернативы Кабмин прорабатывает идею госрегулирования цен на сахар (именно по такому пути пошли в России). Но, как отметили в европейской бизнес-ассоциации, это может спровоцировать еще больший дефицит сахара.

Но в итоге законопроект с рассмотрения сняли - без пояснения причин. Не понятно, его просто отсрочили или же Кабмин все же выберет другую схему регулирования цен на сахар. Но вот пока правительство определится, ценники и дальше будут расти.

Ранее "Страна" уже писала о рекордных ценах на сахар. За четыре месяца этого года сахар в рознице, по данным Госстата, подорожал на 61,6%.

Причина - дефицит предложения. В прошлом году было произведено 1,1 млн тонн при потребностях рынка в 1,3 млн. Причем, до последнего Минэкономики тянуло с открытием рынка для сахара-сырца, хотя на квоту на беспошлинный ввоз которого в размере более 300 тысяч тонн Украина подписалась, вступая в ВТО.

И только недавно такие объемы были распределены между поставщиками. Но, как отметил глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко, этого недостаточно, так как немногие заводы в Украине могут перерабатывать сырец - их оборудование давно устарело.

Однако даже после начала импорта сырца, сахар в отечественной рознице все равно продолжает дорожать. По данным Госстата, за апрель цены на него выросли еще на 5%.