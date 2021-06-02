Сразу после Международного дня защиты детей, который отметили 1 июня, правительство Украины утвердило законопроект о юстиции, дружественной к детям.

Кабмин предложил несколько нововведений. Во-первых, хотят ликвидировать общеобразовательные школы и ПТУ по социальной реабилитации малолетних преступников. Их функции возьмут на себя центры социально-психологической реабилитации детей.

На сегодняшний день таких в Украине 75 (они рассчитаны на 3025 детей) и при этом они недогружены. На конец 2020 года там пребывало только чуть более двух тысяч воспитанников. То есть, свободно еще 925 мест. Финансируются такие учреждения из местных бюджетов (в 2020 году было выделено 426 млн). В то же время школы социальной реабилитации финансируются из госбюджета, причем, на одного воспитанника тратится 894 тысячи гривен в год. То есть, передача проблемных детей центрам соцреабилитации позволит сэкономить бюджетные деньги.

Во-вторых, прописали положения о том, как правоохранители должны действовать по отношению к детям, которых подозревают в нарушении закона - минимум давления плюс привлечение родителей и опекунов, а также адвокатов.

В-третьих, в проекте предусмотрено предоставление психологической помощи проблемным семьям - так называемый социальный патронаж. Также прописана услуга по медиации - работа посредника со всеми участниками процесса.

В-четвертых, для работы с малолетними преступниками, которые уже отбыли наказание, хотят привлекать общественные и религиозные организации.

Также Кабмин утвердил проект, которым вносятся изменения в Административный и Уголовный кодексы. Админкодекс хотят дополнить статьей о презумпции невиновности - ребенок не должен доказывать, что невиновен, а любые сомнения в вине трактуются в пользу ребенка.

Если устного замечания будет достаточно, предлагается освобождать от административной ответственности детей в возрасте 16-18 лет.

Вместо мер наказания, предусмотренных Админкодексом, хотят применять другие. В частности, ограничивать досуг, прописывать нормы поведения на культурных и спортивных мероприятиях и др. А при рассмотрении административных дел предлагается учитывать условия жизни детей. Также обязательно при этом должен присутствовать адвокат.

В Уголовном кодексе появится новая статья - о выведении ребенка из дела при выполнении им ряда условий. Также за нетяжкие уголовные преступления хотят смягчить наказания - просто отправлять ребенка на "восстановительную реабилитацию".

Вместо допроса на суде в случае с привлечением детей допускается видеозапись.