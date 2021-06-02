Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая попросила не задавать ей провокационные вопросы, когда ее спросили, сколько стран входит в Североатлантический альянс (НАТО).

В ходе программы "Хард с Влащенко" телеведущая Наталья Влащенко спросила у Безуглой, сколько стран входят в НАТО.

"Смотрите, я вообще сразу по эфиру и по нашей беседе прошу не задавать конкретных вопросов, потому как мы разговариваем про то, что происходит", - ответила нардеп.

После чего Влащенко добавила, "Ну мы же про НАТО сейчас говорим?".

В ответ на это Безуглая заявила, что такие вопросы являются провокационными.

"Да, но, когда я отвечаю вам на одно, на второе, на третье - это является определенными, такими, журналистскими провокациями, которые просто... Давайте не будем об этом говорить", - сказала нардеп.

Влащенко переспросила, является ли по мнению Безуглой вопрос о количестве стран в НАТО провокационным. Нардеп ответила: "Да".

Диалог Безуглой и Влащенко о количестве стран в НАТО - с 15:47

В НАТО входит 30 государств: Албания, США, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, Исландия, Италия, Канада, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Cеверная Mакедония, Словакия, Словения, Великобритания, Дания, Чехия, Турция, Венгрия, Черногория.

Недавно мы рассказывали, как Безуглая произнесла странную речь о тарифах.

Также сообщали, что "Слуга народа" Безуглая назвала своего коллегу "фенотипным бандитом".