В среду, 2 июня, Кабинет министров Украины распределил 12,3 млн гривен субвенции на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для некоторых категорий лиц, которые принимали участие в Революции Достоинства, а также членов их семей.

Речь идет о лицах определенных в абзаце четырнадцатом пункта и статье 10 Закона Украины " О статусе ветеранов войны, гаранте социального защиты", для лиц с инвалидностью 1 - 2 группы, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, определенных пунктом 10 части второй статьи 7 Закона Украины

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2021 год.

По областным бюджетам распределят следующие суммы:

Винницкой области - 623 533 грн

Волынской области - 580 623 грн

Запорожской области - 2 014 342 грн

Ивано-Франковской области - 2 904 972 грн

Львовской области - 3 133 971 грн

Тернопольской области - 620 447 грн

Черкасской области - 2 429 312 грн

Всего 12 млн 307 тыс. гривен.

Напомним, ранее мы писали, что атошникам и участникам Евромайдана дадут выплаты к 9 Мая от властей Киева.

Также сообщалось, что Шмыгаль анонсировал в ближайшее время выделение еще 400 млн грн на "карантинные" компенсации .