В инциденте с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair в Минске присутствуют "все признаки операции российских спецслужб". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в беседе с советником президента Литвы Дариусом Кулешюсом во время визита в Вильнюс, сообщается на сайте СНБО.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб", - цитируют в сообщении Данилова.

Также секретарь СНБО заявил, что Украина и ее балтийские партнеры намерены "помочь становлению демократического Беларуси".

"Они (российские спецслужбы - Ред.) осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - сказал Данилов.

По его убеждению, изменения в текущей ситуации зависят от совместных действий со стратегическими партнерами Украины и от того, "насколько мы будем сильными".

"Мы - это форпост и защита всей Европы", - заявил Данилов.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был пассажиром экстренно посаженного из-за сообщения о минировании самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс.

После этого ряд стран, в том числе Польша, Латвия, Литва и Украина, ограничили авиасообщение с Беларусью. Также в список вошли Великобритания, Сингапур, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Австрия, Испания, Япония, Эстония и Швеция.

Также мы писали о том, что Украина с 29 мая закрыла небо для всех зарегистрированных в Беларуси самолетов.