В моющих средствах уменьшится количество фосфатов. Фото: pixabay

Кабинет министров Украины утвердил изменения в Технический регламент моющих средств, согласно которым количество фосфатов и других соединений фосфора в моющих средствах будет постепенно сокращаться.

Изменения касаются моющих средств, которые используются как для бытовой так и промышленной стирки и моющих средств.

Кабмин утвердил изменения состава моющих средств. Скриншот из телеграм-канала Гончаренко

Кабмин утвердил изменения состава моющих средств. Скриншот из телеграм-канала Гончаренко

Напомним, еще 1 января 2019 года в Украине собирались запретить производить и продавать моющие средства с высоким содержанием фосфатов и анионных ПАВ (поверхностно активных веществ).

После этого ввести запрет собирались в июле 2020 года. Известно, что в Евросоюзе отказались от стиральных порошков с фосфатами еще в 2013 году. Однако в Европейской Бизнес Ассоциации отмечали, что такой запрет в Украине может привести к росту цен на моющие средства.

Также "Страна" сообщала, что по данным экс-главы Минздрава Украины, в результате кристаллизации избыточного количества в организме человека кальция и оксалатов или фосфатов могут образовываться камни в почках.

 

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