Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) закупит специальный пожарный самолет по цене не более 470 миллионов гривен.

Эти расходы предусмотрены программой повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения ГСЧС современной авиационной техникой, которую сегодня Кабинет министров утвердил своим постановлением.

Летательный аппарат ведомство приобретет за счет займа под государственные гарантии.

Ожидается, что специальный самолет можно будет использовать для проведения авиационных работ по поиску и спасению, проведения морского поиска и спасения в акваториях Черного и Азовского морей и тушения пожаров в природных экосистемах во время пожароопасных периодов.

Срок действия этой программы рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха этим летом будет значительно выше нормы и большое количество дней она будет достигать +30...+35, а в отдельные дни даже до +40 градусов.

В прошлом году из-за жары и поджога сухостоя крупные лесные пожары возникли в Луганской, Харьковской и в Киевской областях. При этом часть возгораний привела к жертвам среди местных жителей.