Появился еще один фрагмент из видео задержанного а Минске белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В нем он рассказывает об условиях содержания в СИЗО. В частности, об обилии еды в изоляторе.

"С учетом того, сколько у нас на самом деле еды в камере, что хлопцы воют, что уже мясо портится. Надо есть, а все не влазит (влезает)", - с улыбкой на лице говорит задержанный.

Напомним, 23 мая в аэропорту белорусской столицы задержали 26-летнего Романа Протасевича. Этому предшествовала история с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. В авиакомпании заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска. "Страна" рассказывала подробности этой громкой истории.

24 мая Протасевич опубликовал первое видео из СИЗО, в котором рассказал о своем здоровье и об отношении к нему со стороны работников изолятора.

Сегодня ранее мы также публиковали новое видео с Романом Протасевичем. Его показал белорусский телеканал ОНТ, анонсируя показ сегодня вечером целого фильма. На видео Протасевич говорит, что его подставили.