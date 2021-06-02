Семейные врачи рекомендуют лечиться дома пациентом с коронавирусом, состояние которых не является критическим. Однако и в этом случае необходимо соблюдать рекомендации Минздрава: не принимать лекарства, не назначенные доктором, пить много жидкости, а также регулярно проветривать помещение.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Пациентам, которые лечатся от Covid-19 дома рекомендуется:

Не приобретать медикаменты, которые не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. Антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов.

Не тратиться на противовирусные препараты, поскольку они не предотвращают Covid-19.

При устойчивой температуре более 38,5 градусов, которая не сбивается жаропонижающими, - связаться с врачом или вызвать скорую.

При появлении одышки и снижении сатурации ниже 95% - связаться с врачом или вызвать скорую.

Пить много жидкости.

Регулярно проветривать комнату и выходить на прогулку, не контактируя с окружающими.

Регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими.

"Скорую" в Минздраве рекомендуют вызывать в случаях снижения сатурации, длительной высокой температуры, которую не получается сбить, а также проявлении диареи и рвоты, остановить которые не получается, и изменениях психологического состояния.

Напомним, Украина вчера, 1 июня, стала третьей в Европе по смертям от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Минздраве рассказали, что после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться уже через полгода, а в некоторых случаях и раньше.