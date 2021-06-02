Украинцев призывают не назначать себе лекарства самовольно. Фото: Pixabay

Семейные врачи рекомендуют лечиться дома пациентом с коронавирусом, состояние которых не является критическим. Однако и в этом случае необходимо соблюдать рекомендации Минздрава: не принимать лекарства, не назначенные доктором, пить много жидкости, а также регулярно проветривать помещение. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава. 

Пациентам, которые лечатся от Covid-19 дома рекомендуется: 

  • Не приобретать медикаменты, которые не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. Антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов.
  • Не тратиться на противовирусные препараты, поскольку они не предотвращают Covid-19.
  • При устойчивой температуре более 38,5 градусов, которая не сбивается жаропонижающими, - связаться с врачом или вызвать скорую.
  • При появлении одышки и снижении сатурации ниже 95% - связаться с врачом или вызвать скорую.
  • Пить много жидкости. 
  • Регулярно проветривать комнату и выходить на прогулку, не контактируя с окружающими.
  • Регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими.

"Скорую" в Минздраве рекомендуют вызывать в случаях снижения сатурации, длительной высокой температуры, которую не получается сбить, а также проявлении диареи и рвоты, остановить которые не получается, и изменениях психологического состояния. 

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Напомним, Украина вчера, 1 июня, стала третьей в Европе по смертям от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Минздраве рассказали, что после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться уже через полгода, а в некоторых случаях и раньше.

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