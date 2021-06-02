Не пить антибиотики, мыть руки и гулять. Минздрав рассказал украинцам, как лечить Covid-19 дома
Семейные врачи рекомендуют лечиться дома пациентом с коронавирусом, состояние которых не является критическим. Однако и в этом случае необходимо соблюдать рекомендации Минздрава: не принимать лекарства, не назначенные доктором, пить много жидкости, а также регулярно проветривать помещение.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.
Пациентам, которые лечатся от Covid-19 дома рекомендуется:
- Не приобретать медикаменты, которые не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. Антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов.
- Не тратиться на противовирусные препараты, поскольку они не предотвращают Covid-19.
- При устойчивой температуре более 38,5 градусов, которая не сбивается жаропонижающими, - связаться с врачом или вызвать скорую.
- При появлении одышки и снижении сатурации ниже 95% - связаться с врачом или вызвать скорую.
- Пить много жидкости.
- Регулярно проветривать комнату и выходить на прогулку, не контактируя с окружающими.
- Регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими.
"Скорую" в Минздраве рекомендуют вызывать в случаях снижения сатурации, длительной высокой температуры, которую не получается сбить, а также проявлении диареи и рвоты, остановить которые не получается, и изменениях психологического состояния.
Напомним, Украина вчера, 1 июня, стала третьей в Европе по смертям от коронавируса.
Также мы писали о том, что в Минздраве рассказали, что после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться уже через полгода, а в некоторых случаях и раньше.