Под видом заботы о женщинах-матерях власти предлагают на один год увеличить пенсионный возраст в Украине. Такой законопроект под номером 5566 зарегистрировали депутаты от "Слуги народа".

Документом предлагается уменьшить пенсионный возраст на 6 месяцев женщинам, которые родили ребенка после вступления закона в силу.

Но для того, чтобы обеспечить новоявленным мамам досрочный выход на пенсию, остальным гражданам с 2023 года предлагается повысить пенсионный возраст на один месяц в год. Таким образом, в 2035 году он увеличится для всех ровно до 61 года.

"Страна" разобралась, под каким соусом "слуги народа" хотят отсрочить выход на пенсию для украинцев.

Матерям - понизить, остальным - повысить

27 мая на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №5566, авторами которого стали народные депутаты от фракции "Слуги народа".

Уже в пояснительной записке авторы заходят издалека.

"Демографическая ситуация в Украине требует целостного подхода, охватывающего социальную и экономическую политику, активную политику по пенсионному обеспечению и сплоченности, политику поддержки семей, мероприятия по старению рабочих и тому подобное. Лучший ответ на демографический кризис, который сейчас наблюдается в Украине, - это социальная и экономическая конвергенция. Кризис COVID-19 сильно повлияет на политику в отношении демографических проблем. Нам нужны срочные меры по защите граждан от негативных последствий этого кризиса", - пишут народные депутаты.

Сплоченность и конвергенцию общества власти предлагают направить на поддержку женщин, которые рожают детей.

"Еще один бэби-бум маловероятен, и поэтому чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации...", - пишут "слуги народа".

Чтобы улучшить "демографический динамизм" предлагается "внедрить социальные права".

В частности, в законопроекте заложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и по уходу за ним до шестилетнего возраста.

Но дальше "в целях сбалансирования доходов и расходов Пенсионного фонда" с 1 января 2023 года нужно начать увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год. Указанное нововведение поднимет пенсионный возраст в Украине на один год, и в 2035 году составит 61 год.

Такой ход авторы назвали "коэффициентом замещения": чтобы роженицы ушли на пенсию раньше, остальные должны за них отработать.

Рождение и воспитание ребенка - это, без сомнений, важное и сложное дело. И вряд ли кому-то из украинцев может не понравиться, что матери (а к тому времени уже, вероятно, бабушки) выйдут на пенсию на полгода раньше. Однако за витиеватыми фразами нардепы попытались спрятать, что такое "социальное право" получат далеко не все женщины.

Как будут понижать и повышать пенсионный возраст

Текст законопроекта дает нам ответ на два вопроса: кто выйдет на пенсию досрочно, а кто - позже.

Досрочно на пенсию смогут выйти женщины, которые родили ребенка и воспитали его до 6-летнего возраста. Разумеется, после вступления закона в силу. За это из пенсионного порога в 60 лет у них будет вычтено полгода. То есть пенсию мать одного ребенка сможет оформить по достижении 59 лет и 6 месяцев.

"Бонус" в шесть месяцев дается за каждого ребенка. Это значит, что мать двоих детей выйдет на пенсию в 59 лет, троих - в 58 с половиной лет.

При этом есть ограничение. Максимум от пенсионного порога может минусоваться 3 года. То есть даже если украинка родит восемь детей, "скидку" она получит как за шестерых.

Отдельно в тексте законопроекта обращает на себя внимание фраза: "...женщины, которые родили ребенка и воспитали его до шестилетнего возраста..." Новые вводные будут именно для них.

Что имеется в виду под формулировкой "воспитали ребенка" - не совсем понятно. Учитывая, что стандартный декретный отпуск в Украине - три года, то речь, видимо, о том, что мать должна сохранять родительские права на ребенка до его шестилетнего возраста.

Это значит, что те, кого таких прав лишат или если ребенок умрет до шестилетнего возраста - снижение пенсионного возраста не получат.

Отдельный важный вопрос: могут ли рассчитывать на досрочную пенсию женщины, которые уже родили детей - 1 месяц или 30 лет назад. Нет, не смогут. Это будет касаться только тех, кто станет матерью после принятия и вступления в силу закона. Поскольку обратной силы законы не имеют.

Кто выйдет на пенсию позже тоже описывается в законопроекте. Авторы дают ссылку на категорию таких граждан - полный перечень мы публикуем ниже. Если описать его максимально кратко - это все украинцы, которые будут оформлять пенсию по возрасту.

И мужчины, и женщины, которые сейчас оформляют пенсию в 60 лет, с 1 января 2023 года ежегодно будут получать отсрочку на 1 месяц. По накопительной к 2035 году единый пенсионный порог в стране составит 61 год.

Для примера возьмем пару, у которых живы и трудоспособны оба родителя. Молодая женщина в будущем родит двоих детей. Благодаря этому она сможет выйти на пенсию не через 30 лет, а через 29. Доживет ли украинка до своего пенсионного возраста, будет оформлять ее или уедет на ПМЖ в Польшу - неизвестно.

Зато уже сейчас гипотетическую отсрочку для одной молодой женщины начнут отрабатывать четверо родителей - ее и мужа. В будущем к ним подключится и сам супруг, который выйдет на пенсию тоже на год позже.

Предположим, что украинка, которой сейчас 27 лет (примерный средний возраст рожениц в Украине) родит двоих детей. С учетом года скидки она выйдет на пенсию через 32 года, в 2053-м. Тогда как один год к пенсиям всех украинцев добавится уже в 2035 году.

Вывод: данный законопроект направлен на повышение пенсионного возраста в Украине на 1 год. Отношения к поддержке будущих матерей и "демографическому динамизму" он по большому счету не имеет. Не секрет, что украинские семьи, принимая сейчас решение о рождении ребенка, оценивают много факторов. И выход на пенсию не в 60, а 59 с половиной лет явно будет не в топе аргументов.

Как в Украине ужесточили требования к выплате пенсий

Повышение пенсионного возраста - болезненный вопрос для большинства украинцев. Особенно учитывая, что потенциальных пенсионеров с каждым годом становится все больше.

Поэтому правительство не решалось в последние годы де-юре поднять возраст выхода на пенсию, но подняло его де-фактор через увеличение требований к минимально необходимому стажу для начисления пенсии по возрасту. Он повышается постепенно ежегодно.

С этого года пенсионный возраст женщин и мужчин сравнялся. Он составляет 60 лет при минимальном страховом стаже 28 лет.

Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).

Со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.

В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа.

В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь 30 лет стажа, в 2024 - 31, в 2025 - 32, в 2026 - 33, в 2027 - 34, а в 2028 году - 35 лет стажа.

У кого столько стажа не начисляется, смогут уйти на заслуженный отдых только в 63 года. А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

Учитывая, что в последние 30 лет многие люди работали, не имея официального трудоустройства, необходимые 35 лет стажа будут далеко не у всех.

Скажем, чтобы выйти на пенсию в 2028 году в 60 лет и иметь при этом 35 лет страхового стажа, нужно начать работать с 25 лет и трудиться всю жизнь, будучи при этом официально оформленным и не делая больших пауз при переходе на другую работу. При нынешней экономической ситуации в стране этим может похвастаться далеко не каждый украинец.

Но, видимо, власти пришли к выводу, что и этого будет недостаточно для экономии пенсионного фонда. А потому начали готовить прямое повышение пенсионного возраста под видом защиты будущих матерей.

Почву для этого "слуги народа" начали прощупывать в прошлом году. В октябре 2020 года глава профильного парламентского комитета депутат от СН Галина Третьякова сказала, что фактическое повышение пенсионного возраста неизбежно. Причина - у людей просто не будет хватать страхового стажа, чтобы вовремя уходить на заслуженный отдых.

В прошлом же году премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ныне работающим украинцам, возможно, не будет чем в будущем платить пенсии. Судя по всему, это и была "артподготовка" для более радикальных мер, чем увеличение требований к стажу.