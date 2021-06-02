Половина жителей нашей страны считает Covid-19 серьезным заболеванием. При этом отношение к вакцинации от коронавируса практически не меняется. 45% украинцев не готовы сделать прививку от Covid-19 (в начале мая этот показатель был на уровне 43%).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Украинским институтом будущего" в мае 2400 респондентов в период с 15 по 24 мая.

"Мы видим, что сейчас не только реальной, и опасной болезнью его (коронавирус - Ред.) считают 50% опрошенных. Если сравнить с февралем, когда мы впервые провели исследование по этому вопросу, то тогда это был 41%. То есть, достаточно существенно увеличилось число тех, кто считает, что коронавируса является Не только серьезным, но и опасным заболеванием ", - сказал доктор социологических наук Александр Шульга.

По его словам, число тех, кто считает, что не следует преувеличивать опасность болезни уменьшилось: 37% респондентов так считали в феврале и 27% опрошенных так считают в мае.

"Люди начали серьезнее относиться к коронавируса и его опасности", - добавил он.

В то же время, число "коронаскептиков" практически не меняется: как и в феврале, в мае 3% украинцев продолжают считать, что коронавируса вообще не существует. Как обычное заболевание вроде ОРВИ или гриппа коронавирус воспринимали в мае 14% опрошенных, а в феврале так считают 15% респондентов.

Также Шульга добавил, что, согласно исследованию, отношение к коронавирусу зависит от возраста респондента.

"Молодежь склонна менее серьезно воспринимать коронавируса. Среди старшего поколения это заболевание считают серьезным 57%, а среди молодежи только 38%", - сказал он.

Что касается отношения к вакцинированию, то, согласно данным опроса, оно существенно не изменилось. Число тех, кто не намерен делать прививку вне зависимости от наличия препарата практически не меняется - 44% респондентов в феврале и 45% в мае.

Остается приблизительно одинаковым и число тех, кто намерен вакцинироваться, учитывая страну происхождения вакцины: в феврале это было 18% респондентов, в а имеет - 20%.

В то же время число тех, кто хочет вакцинироваться не смотря ни на что, увеличилось с 8% до 13% соответственно.

Напомним, в мае сообщалось, что почти 40% киевлян утверждают, что переболели Covid-19.

Также мы рассказывали, что только 27% украинцев поддерживают введение ковид-сертификатов в стране.