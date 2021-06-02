Между народными депутатами от "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестором Шуфричем и главой закарпатской организации "Слуги народа" Николаем Тищенко возник конфликт из-за состава межпарламентской группы дружбы с Венгрией.

Инцидент произошел во время выступления Шуфрича в Раде на заседании парламента в среду, 2 июня.

"Коля, ну какой ты венгерский, ты же Оболонский", - обратился к Тищенко с трибуны уроженец Закарпатья Шуфрич, а потом "послал" Тищенко по-венгерски.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский признал, что ему стыдно за некоторые шаги людей из его окружения, в том числе и народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

"Николай Тищенко - да, депутат "Слуги народа". Мне стыдно за некоторые его шагни, он был не прав, и считаю, он должен это понять", - сказал президент.

Как сообщалось, в апреле в честь дня рождения своей супруги Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле Fairmont, тем самым нарушив правила карантина в столице. После этого полиция открыла уголовное дело.

Вечеринка вызвала негативную реакцию со стороны депутатов, председателя Верховной Рады Разумкова и киевских рестораторов.