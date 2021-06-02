Россия и Соединенные Штаты стоят на пороге новой гонки ядерных вооружений, поэтому встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня будет своевременной.

Такое мнение выразили авторы колонки на сайте The National Interest.

По словам журналистов, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже случайное столкновение, поэтому власти трех стран должны стремиться шире использовать проверенные инструменты кризисного управления для снижения рисков полномасштабной войны.

"Главный риск ядерной войны сегодня исходит не из какого-то "громогласного" решения президента Путина или Си Цзиньпина. Любой такой акт был бы ядерным самоубийством. Реальная опасность состоит в том, что небольшое, даже непреднамеренное столкновение между силами может быстро перерасти в обмен ядерными ударами", - говорится в статье.

В то же время авторы статьи утверждают, что этих мер не будет достаточно для того, чтобы обратить вспять дестабилизирующие действия, совершенные руководствами стран на протяжении последних 25 лет. Вашингтону нужен более широкий подход к переговорам с Москвой и Пекином, считают журналисты. По их мнению, следует развивать передовые технологии ведения информационных войн, системы доставки ракет, стратегическую и противокосмическую оборону.



"Все, что может подорвать стратегическую стабильность, и это касается не только развернутых наступательных ядерных вооружений, должно обсуждаться с Россией и Китаем", - считают авторы.



Также они заявили, что Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность, так как Китаю еще долго придется наращивать ядерный арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали, что способны выполнять взаимные договоренности, поэтому выгода в случае успеха их переговоров будет гораздо больше.

Издание пишет, что прежде всего администрация Байдена должна выступить с предложением об ограничении ядерного арсенала с помощью эффективных проверок.

"Россия и США обладают 3500–4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный паритет в случае договоренности", - заявили авторы публикации.

Также в материале утверждается, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен планами на предстоящее десятилетие помогут определить вектор развития ядерных программ.

Напомним, Кремль и Белый дом официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве, она должна состояться 16 июня.

Недавно в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в России и США не совпадают повестки дня предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В частности, Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить проблемы, связанные с Украиной, Беларусью, а также темы стратегической стабильности. А Путин планирует обсудить на саммите "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки". "Страна" анализировала, чего ожидают от встречи Байдена и Путина на Западе и в России.

Ранее российский генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов допустил, что США могут прибегнуть к ядерному удару из-за утраты страной мирового господства.